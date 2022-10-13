Гравець "Ліверпуля" за шість хвилин встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів (відео)

Мохамед Салах найшвидше забив три голи в одному матчі

Єгипетський форвард Мохамед Салах зробив найшвидший хет-трик в історії Ліги чемпіонів. Сталося це у матчі четвертого туру ЛЧ.

Нападник "Ліверпуля" забив три м’ячі в матчі з "Рейнджерс" за 6 хвилин та 12 секунд, повідомляє OptaJoe.

Відзначив досягнення форварда і Twitter "Ліверпуля".

Колишній рекорд належав Бафетімбі Гомісу з "Ліона" – він забив три голи загребському "Динамо" за 8 хвилин у 2011 році.

Завдяки трьом голам Салаха "Ліверпуль" розгромив "Рейнджерс" — 7:1. Дивіться, як це було:

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Реал" Рюдігер забив гол ціною страшної травми. Іспанський захисник зіштовхнувся головою з голкіпером "гірників" Анатолієм Трубіним.

Зазначимо, що перед грою у Варшаві вболівальники організували грандіозний флешмоб на підтримку України.