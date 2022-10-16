Надо не подвести Залужного: что пообещал игрок "Динамо"

Андриевский рассказал о дополнительном стимуле перед дерби

В воскресенье, 16 октября, пройдут поединки 7 тура украинской Премьер-лиги. Главный поединок будут сыгран во Львове — встретятся лучшие команды в истории нашего футбола. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо".

Накануне игры полузащитник киевлян Александр Андриевский поделился своим мнением относительно встречи с "горняками".

"Для нас, как и для всех фанатов, это особый матч, это дерби. Однако за него, как и за все остальные поединки, можно заработать три очка.

Я видел Залужного с шевроном "Динамо" и Кулебу в динамовской экипировке. Потому мы должны не подводить их и стараться показывать это на поле", — заявил Андриевский.

Обе команды сыграли по пять матчей в Премьер-лиге. У "Шахтера" — 13 очков и второе место, у "Динамо" — 9 очков и восьмое место.

Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.