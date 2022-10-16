Потрібно не підвести Залужного: що пообіцяв гравець "Динамо"

Андрієвський розповів про додатковий стимул перед дербі

У неділю, 16 жовтня, відбудуться поєдинки 7 туру української Прем’єр-ліги. Головний поєдинок буде зіграно у Львові — зустрінуться найкращі команди в історії нашого футболу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо".

Напередодні гри півзахисник киян Олександр Андрієвський поділився своєю думкою щодо зустрічі з "гірниками".

"Для нас, як і для всіх фанатів, це особливий матч, це дербі. Однак за нього, як і за решту поєдинків, можна заробити три очки.

Я бачив Залужного з шевроном "Динамо" та Кулебу у динамівському екіпіруванні. Тому ми маємо не підводити їх і намагатися показувати це на полі", — заявив Андрієвський.

Обидві команди зіграли по п’ять матчів у Прем’єр-лізі. У "Шахтаря" — 13 очок і друге місце, у "Динамо" — 9 очок і восьме місце.

Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.