Миллионер Роберт Левандовски шокировал всех дешевыми часами

Форвард "Барселоны" носит Casio за 43 евро

В Париже прошла церемония награждения лучших футболистов мира. "Золотой мяч" получил Карим Бензема. А Роберт Левандовски был назвал лучшим нападающим года.

После церемонии болельщики заметили одну интересную деталь. А конкретней, они обратили внимание на часы форварда "Барселоны".

Как пишет польское издание sport.fakt.pl, на руке Роберта были часы модели Casio, которые в Польше можно купить за 43 евро! И это при зарплате футболиста 9 млн евро в год.

Роберт Левандовски

Для сравнения часы Карима Бензема стоили 600 тысяч евро.

Карим Бензема

Интересно, что в августе у Роберта сняли с руки часы, пока он раздавал автографы. Вора быстро поймали, а часы стоили 70 тысяч евро.

Ранее мы пытались разобраться, означает ли победа Бензема конец эры Месси и Роналду. Спойлер: дождитесь мундиаля.

Напомним, что в Париже женский "Золотой мяч" вручал Андрей Шевченко. А лучший футболисткой стала Алексия Путельяс из "Барселоны". Во время своей речи Шевченко призвал мир не забывать, что в Украине идет война.