Мільйонер Роберт Левандовські шокував усіх дешевим годинником

Форвард "Барселони" носить Casio за 43 євро

У Парижі відбулася церемонія нагородження найкращих футболістів світу. "Золотий м’яч" отримав Карім Бензема. А Роберт Левандовські був названий найкращим нападником року.

Після церемонії вболівальники помітили одну цікаву деталь. А конкретніше, вони звернули увагу на годинник форварда "Барселони".

Як пише польське видання sport.fakt.pl, на руці Роберта був годинник моделі Casio, який у Польщі можна купити за 43 євро! І це при зарплаті футболіста 9 млн євро на рік.

Роберт Левандовський

Для порівняння годинник Каріма Бензема коштував 600 тисяч євро.

Карім Бензема

Цікаво, що у серпні у Роберта зняли з руки годинник, доки він роздавав автографи. Злодія швидко спіймали, а годинник коштував 70 тисяч євро.

Раніше ми намагалися розібратися, чи означає перемога Бензема кінець ери Мессі та Роналду. Спойлер: дочекайтеся мундіалю.

Нагадаємо, що у Парижі жіночий "Золотий м’яч" вручав Андрій Шевченко. А найкращою футболісткою стала Алексія Путельяс із "Барселони". Під час своєї промови Шевченко закликав світ не забувати, що в Україні триває війна.