Засчитывается ли стаж женщинам во время ухода за маленьким ребенком: разъяснение Пенсионного фонда

Многих женщин интересует вопрос, отнесут ли им в стаж время ухода за малолетним ребенком

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, отнесут ли в стаж время ухода за малолетним ребенком.

С соответствующим заявлением в пятницу, 28 октября, выступила пресс-служба ПФУ на своем официальном сайте.

В страховой стаж для исчисления пенсии относят те периоды, в течение которых человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию, и за которые с 1 января 2004 года, даты вступление в силу Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном страховании", ежемесячно уплачены страховые взносы.

В статье 24 этого Закона определено, что страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за периоды до его вступления в силу – в порядке, определенном ранее действующим законодательством. Таким образом:

До 1 января 2004 года

Время ухода за ребенком до трех лет засчитывается в страховой стаж матери, которая на время рождения ребенка не состояла в трудовых отношениях – на основании свидетельства о рождении ребенка.

В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года

Пунктом 1 раздела XV "Заключительные положения" Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определено, что страховые взносы за женщин, ухаживающих за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, уплачиваются с 01.01.2005г.

Поэтому если женщина ухаживала за ребенком до трех лет в период с 01.01.2004 по 31.12.2004, то такой период учитывается в ее страховой стаж на основании документа, подтверждающего факт получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (например, справки управления социальной защиты населения, которое выплачивало женщине пособие).

После 1 января 2005 года

Время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж матери, если она получала соответствующую помощь, по данным системы персонифицированного учета.

Независимо от того, работала женщина до выхода в отпуск по уходу за ребенком до трех лет или нет, ей этот период засчитывается в страховой стаж, поскольку начисление и уплата страховых взносов за нее производится за счет средств государственного бюджета.

Разъяснение Пенсионного фонда

Ранее сообщалось, что некоторым украинцам увеличат пенсии в декабре, так как будет пересчитан прожиточный минимум для нетрудоспособных.

Напомним, кроме участников боевых действий, в Украине есть еще одна категория лиц, которая может выйти досрочно на пенсию и получать государственные выплаты.