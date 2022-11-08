Укр

В квартиру фаната прилетел мяч после удара игрока "Реала" – видео стало вирусным

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Вальверде порадовал болельщика
Вальверде порадовал болельщика

Удар Вальверде теперь смотрит весь мир

Клуб "Райо Вальекано" нанес первое поражение "Реалу" в чемпионате Испании. А видео забавного момента матча стало вирусным в соцсетях.

В концовке встречи "Реал" пошел на штурм ворот в надежде добыть хотя бы ничью. После розыгрыша углового мяч отскочил к Федерико Вальверде и тот мощно пробил. Да с такой силой, что мяч улетел за пределы стадиона и попал в квартиру соседнего дома, где на балконе за игрой наблюдали болельщики.

Этот момент запечатлел на телефон и хозяин квартиры. Видео очень быстро завирусилось в соцсетях и менее чем за сутки собрало более 1,7 млн просмотров.

Напомним, что российский бизнесмен выгнал бывшего тренера киевского "Динамо" из своего клуба.

Ранее мы писали, что на футбольном матче в Кракове болельщики отдали дань уважения защитникам "Азовстали".

Теги:
#Футбол #Чемпионат Испании #ФК Райо Вальекано #ФК Реал Мадрид #Федерико Вальверде