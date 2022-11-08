Удар года! Игрок "Реала" выбил мяч со стадиона на балкон соседнего дома (видео)

Федерико Вальверде пытался спасти свою команду от поражения

В 13 туре чемпионата Испании мадридский "Реал" потерпел первое поражение в сезоне. Команда в гостях уступила "Райо Вальекано" — 2:3.

В концовке встречи футболисты "Реала", пытаясь сравнять счет, пошли всей командой в атаку. После розыгрыша углового мяч отскочил к уругвайскому полузащитнику клуба Федерико Вальверде и тот нанес мощный удар. Да с такой силой, что мяч улетел за пределы стадиона и попав на балкон соседнего дома, откуда за игрой наблюдали болельщики.

Кстати, в чемпионате Португалии вратарь "Бенфики" забил гол со своей половины поля.

Ранее мы писали, что на футбольном матче в Кракове болельщики отдали дань уважения защитникам "Азовстали".