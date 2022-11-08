Безумный гол вратаря "Бенфики": помогли перекладина и голкипер соперника (видео)

Самуэль Соареш помог своей команде выиграть матч

Недавно в чемпионате Италии был забит гол, который не часто увидишь в профессиональном футболе. Голкипер "Мессины" забил соперникам ударом от своих ворот. А теперь подобный трюк удался и вратарю дублирующего состава лиссабонской "Бенфики".

Во втором дивизионе чемпионата Португалии "Бенфика"-2 добыла волевую победу над "Трофенсе". Победу лиссабонскому клубу принес голкипер Самуэль Соареш, который забил гол со своей половины поля. Правда, тут и без фарта не обошлось. После удара Соареша мяч попал в перекладину, отскочил в голкипера соперника и от него рикошетом оказался в сетке ворот.

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