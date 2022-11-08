Шалений гол воротаря "Бенфіки": допомогли поперечина та голкіпер суперника (відео)

Самуель Соареш допоміг своїй команді виграти матч

Нещодавно у чемпіонаті Італії було забито гол, який не часто побачиш у професійному футболі. Голкіпер "Мессіни" забив суперникам ударом від своїх воріт. А тепер подібний трюк вдався і воротареві дублюючого складу лісабонської "Бенфіки".

У другому дивізіоні чемпіонату Португалії "Бенфіка"-2 здобула вольову перемогу над "Трофенсе". Перемогу лісабонському клубу приніс голкіпер Самуель Соареш, який забив гол зі своєї половини поля. Щоправда, тут і без фарту не обійшлося. Після удару Соареша м’яч влучив у поперечину, відскочив у голкіпера суперника і від нього рикошетом опинився у сітці воріт.

Раніше "Телеграф" писав, як футболіст австрійського "Ріда" забив унікальний гол у власні ворота.

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