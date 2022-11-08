Удар року! Гравець "Реала" вибив м’яч зі стадіону на балкон сусіднього будинку (відео)

Федеріко Вальверде намагався врятувати свою команду від поразки

У 13 турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зазнав першої поразки в сезоні. Команда в гостях поступилася "Райо Вальєкано" — 2:3.

Наприкінці зустрічі футболісти "Реала", намагаючись зрівняти рахунок, пішли всією командою в атаку. Після розіграшу кутового м’яч відскочив до уругвайського півзахисника клубу Федеріко Вальверде і той завдав потужного удару. Та з такою силою, що м’яч відлетів за межі стадіону та потрапивши на балкон сусіднього будинку, звідки за грою спостерігали вболівальники.

До речі, у чемпіонаті Португалії воротар "Бенфіки" забив гол зі своєї половини поля

Раніше ми писали, що на футбольному матчі в Кракові вболівальники віддали шану захисникам "Азовсталі".