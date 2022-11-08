У квартиру фаната прилетів м’яч після удару гравця "Реала" – відео стало вірусним

Удар Вальверде тепер дивиться весь світ

Клуб "Райо Вальєкано" завдав першої поразки "Реалу" в чемпіонаті Іспанії. А відео кумедного моменту матчу стало вірусним у соцмережах.

Наприкінці зустрічі "Реал" пішов на штурм воріт, сподіваючись здобути хоча б нічию. Після розіграшу кутового м’яч відскочив до Федеріко Вальверде і той потужно пробив. Та з такою силою, що м’яч полетів за межі стадіону і потрапив до квартири сусіднього будинку, де на балконі за грою спостерігали вболівальники.

Цей момент зафіксував на телефон і господар квартири. Відео дуже швидко завірусилося в соцмережах і менш ніж за добу зібрало понад 1,7 млн переглядів.

Нагадаємо, що російський бізнесмен вигнав колишнього тренера київського "Динамо" зі свого клубу.

Раніше ми писали, що на футбольному матчі в Кракові вболівальники віддали шану захисникам "Азовсталі".