Російський бізнесмен вигнав екстренера "Динамо" зі своєї команди

Олександр Хацкевич залишив кіпрський клуб

Колишній наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич більше не є головним тренером кіпрської "Карміотіси". Фахівець попрацював у клубі трохи більше місяця.

Як стало відомо "Динамоманії", Хацкевич залишив свою посаду ще 31 жовтня після поразки від АЕКу з Ларнаки з рахунком — 0:4, проте офіційно сторони розірвали контракт за взаємною згодою лише 7 листопада.

Нагадаємо, що 49-річний Хацкевич очолив "Карміотісу" у вересні поточного року. Під керівництвом білоруського фахівця команда провела лише 6 матчів, проте не змогла піднятися з дна турнірної таблиці найвищого дивізіону Кіпру.

Цікаво, що володіє клубом "Карміотіс" російський бізнесмен Дмитро Пунін.

Раніше Хацкевич пояснив успіхи Луческу у "Динамо", коли той виграв чемпіонат України.

Нагадаємо, "Шахтар" цього року заробив у єврокубках набагато більше, ніж київське "Динамо".