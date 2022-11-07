Российский бизнесмен выгнал экс-тренера "Динамо" из команды

Александр Хацкевич покинул кипрский клуб

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич больше не является главным тренером кипрской "Кармиотиссы". Специалист порабатал в клубе чуть больше месяца.

Как стало известно "Динамомании", Хацкевич покинул свой пост еще 31-го октября после поражения от АЕКа из Ларнаки со счетом — 0:4, однако официально стороны расторгли контракт по взаимному согласию только 7 ноября.

Напомним, что 49-летний Хацкевич возглавил "Кармиотиссу" в сентябре текущего года. Под руководством белорусского специалиста команда провела всего 6 матчей, однако не смогла подняться со дна турнирной таблицы высшего дивизиона Кипра.

Интересно, что владеет клубом "Кармиотисса" российский бизнесмен Дмитрий Пунин.

Ранее Хацкевич объяснил успехи Луческу в "Динамо", когда тот выиграл чемпионат Украины.

Напомним, "Шахтер" в этом году заработал в еврокубках намного больше, чем киевское "Динамо".