Два года не покупает одежду: игрок "Барселоны" удивил признанием

Эктор Бельерин кардинально изменил свою жизнь

Полузащитник испанской "Барселоны" Эктор Бельерин всегда следил за модой. Покупал дорогую брендовую одежду, стильные аксессуары. Однако вот уже два года, как Эктор не покупает новую одежду.

Что кардинально изменило его жизнь Бельерин рассказал в интервью изданию Ara.

"Все началось, когда я перешел на веганскую диету. Затем я пересел на электромобиль и начал сокращать количество использованного пластика. Все это я узнал от людей, с которыми познакомился, когда изменил рацион.

Сложнее всего было с одеждой, которую я люблю. Для меня это связано с искусством и моей идентичностью. Однако я понял, что должен быть последовательным.

Наступил момент, когда формирование моей личности с помощью одежды было нездоровым, поэтому я продал и раздал много одежды. Нет смысла покупать вещь и надевать ее только один раз. Одежда имеет функциональность помимо эстетики.

Раньше что-то ломалось, и вы это чинили. А сейчас скорее купите новое на Amazon. У меня был велосипед, и его ремонт стоил мне дороже, чем покупка нового. Но я хотел свой велосипед, мне не нужен был другой, — сказал Эктор Бельерин.

Посмотрите, как одевается Бельерин:

Ранее мы писали, что испанский политик назвал порнографией подарок, который преподнесла Криштиану Роналду его невеста.