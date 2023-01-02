Два роки не купує одяг: гравець "Барселони" здивував зізнанням

Ектор Бельєрін кардинально змінив своє життя

Півзахисник іспанської "Барселони" Ектор Бельєрін завжди стежив за модою. Купував дорогий брендовий одяг, стильні аксесуари. Проте вже два роки, як Ектор не купує новий одяг.

Що кардинально змінило його життя, Бельєрін розповів в інтерв’ю виданню Ara.

"Все почалося, коли я перейшов на веганську дієту. Потім я пересів на електромобіль і почав скорочувати кількість використаного пластику. Все це я дізнався від людей, з якими познайомився, коли змінив раціон.

Найскладніше було з одягом, який я люблю. Для мене це пов’язано з мистецтвом та моєю ідентичністю. Однак я зрозумів, що маю бути послідовним.

Настав момент, коли формування моєї особистості за допомогою одягу було нездоровим, тому я продав і роздав багато одягу. Немає сенсу купувати річ і одягати її лише один раз. Одяг має функціональність крім естетики.

Раніше щось ламалося, і ви це ремонтували. А зараз скоріше купіте нове на Amazon. У мене був велосипед, і його ремонт коштував мені дорожче, ніж купівля нового. Але я хотів свій велосипед, мені не потрібен був інший", — сказав Ектор Бельєрін.

Подивіться, як одягається Бельєрін:

Раніше ми писали, що іспанський політик назвав порнографією подарунок, який подарувала Кріштіану Роналду його наречена.