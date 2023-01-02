Поймать опасного преступника помогли Грета Тунберг и пицца: история достойная Голливуда

Кикбоксер Эндрю Тейт вступил в перепалку с активисткой и выдал себя полиции

Бывший чемпион мира по кикбоксингу в двух весовых категориях Эндрю Тейт арестован в Румынии. 36-летнего спортсмена обвиняют в том, что он с братом вербовал женщин для съемок в фильмах для взрослых и насиловал их. Ранее российскую звезду кикбоксинга нашли мертвой.

Тейт находился в международном розыске, но арестовать его удалось лишь благодаря случайности, сообщает "Обозреватель".

Американец в Twitter начал перепалку с известной эко-активисткой Гретой Тунберг из-за своих автомобилей. Тейт попросил Тунберг скинуть адрес электронной почты, чтобы он мог ей отправить список всех своих авто. На что девушка высмеяла его мужского достоинство.

Это настолько взбесило Тейта, что тот записал для Греты видео, в котором засветилась коробка румынской пиццерии. Полиция быстро сориантировалась и спустя пару часов кикбоксера задержали.

Ранее мы писали, что украинский кикбоксер Роман Крыкля провел великолепный год в рамках промоушна One Championship 163. Он выиграл чемпионский пояс, эффектно нокаутировав Ираджу Азизпура. За столь крутое выступление Роман Крыкля был назван One Championship лучшим бойцом 2022 года.