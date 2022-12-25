Украинца назвали бойцом года! Он уничтожил соперника из Ирана

Роман Крыкля выиграл Гран-при One Championship

Украинский кикбоксер Роман Крыкля провел великолепный год в рамках промоушна One Championship 163. Наш спортсмен вышел в финал чемпионской серии и эффектно завоевал чемпионский пояс.

В финальном поединке Крыкля победил соперника из Ирана Ираджу Азизпура. На старте боя иранец отправил украинца в нокдаун, но наш кикбоксер сумел быстро восстановиться и переломить ход поединка. Во втором раунде Крыкля пошел в атаку и сбил с ног оппонента. И хотя Азизпур поднялся, второй атаки украинца он уже не выдержал. Победа Романа Крыкли нокаутом.

За столь крутое выступление Роман Крыкля был назван промоушном One Championship лучшим бойцом 2022 года.

Кстати, на чемпионате мира по кикбоксингу украинка София Подвальная завоевала золотую награду. Свой успех она посвятила брату, который погиб в первые дни войны.

Ранее мы писали, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу.