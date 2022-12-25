Українця назвали бійцем року! Він знищив суперника з Ірану

Роман Крикля виграв Гран-прі One Championship

Український кікбоксер Роман Крикля провів чудовий рік у рамках промоції One Championship 163. Наш спортсмен вийшов у фінал чемпіонської серії і ефектно завоював чемпіонський пояс.

У фінальному поєдинку Крикля переміг суперника з Ірану Іраджу Азізпура. На старті бою іранець відправив українця у нокдаун, але наш кікбоксер зумів швидко відновитися і переламати перебіг поєдинку. У другому раунді Крикля пішов в атаку та збив з ніг опонента. І хоч Азізпур піднявся, другої атаки українця він уже не витримав. Перемога Романа Криклі нокаутом.

За такий крутий виступ Роман Крикля був названий промоушном One Championship найкращим бійцем 2022 року.

До речі, на чемпіонаті світу з кікбоксингу українка Софія Підвальна здобула золоту нагороду. Свій успіх вона присвятила братові, який загинув у перші дні війни.

Раніше ми писали, що у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу.