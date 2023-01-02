Спіймати небезпечного злочинця допомогли Грета Тунберг та піца: історія гідна Голлівуду

Кікбоксер Ендрю Тейт вступив у суперечку з активісткою і видав себе поліції

Колишнього чемпіона світу з кікбоксингу у двох вагових категоріях Ендрю Тейта заарештовано в Румунії. 36-річного спортсмена звинувачують у тому, що він із братом вербував жінок для зйомок у фільмах для дорослих та ґвалтував їх. Раніше російську зірку кікбоксингу знайшли мертвою.

Тейт перебував у міжнародному розшуку, але заарештувати його вдалося лише завдяки випадковості, повідомляє "Обозреватель".

Американець у Twitter почав суперечку з відомою екоактивісткою Гретою Тунберг через свої автомобілі. Тейт попросив Тунберг скинути адресу електронної пошти, щоб він міг відправити список всіх своїх авто. На що дівчина висміяла його чоловічу гідність.

Це настільки розлютило Тейта, що той записав для Грети відео, в якому засвітилася коробка румунської піцерії. Поліція швидко зорієнтувалася і через кілька годин кікбоксера затримали.

Раніше ми писали, що український кікбоксер Роман Крикля провів чудовий рік у рамках промоушна One Championship 163. Він виграв чемпіонський пояс, ефектно нокаутувавши Іраджу Азізпура. За такий крутий виступ Роман Крикля був названий One Championship найкращим бійцем 2022 року.