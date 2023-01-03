Лучший папа! Дети трогательно поздравили Шумахера с днем рождения

Вот уже девять лет, как информация о здоровье чемпиона держится в секрете

Легендарному гонщику Формулы-1 Михаэлю Шумахеру 3 января исполнилось 54 года. С днем рождения его трогательно поздравил сын Мик. Ранее Мик Шумахер покинул "Феррари" — команду, где королем был его отец.

В Instagram Мик запостил фото с Михаэлем и написал: "С днем рождения, лучший папа. Люблю тебя".

Напомним, что сам Михаэль Шумахер не появляется на публике вот уже девять лет. Семикратный чемпион мира в Формуле‑1 29 декабря 2013 года упал, катаясь на лыжах. Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор достоверной информации о его здоровье нет.

Поздравила отца и дочь Джина, которая сейчас профессионально занимается конным спортом. Девушка разместила в Instagram старое фото, на котором она весело смотрит на своего отца в гоночном комбинезоне. "С днем рождения, папа", – написала Джина, добавив: "Вспоминая наши дни в картинге".

Ранее мы писали, что машину Михаэля Шумахера продали за сумасшедшие деньги.