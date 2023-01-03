Найкращий тато! Діти зворушливо привітали Шумахера з днем народження

Ось уже дев’ять років як інформація про здоров’я чемпіона тримається у таємниці

Легендарному гонщику Формули-1 Міхаелю Шумахеру 3 січня виповнилося 54 роки. З днем народження його зворушливо привітав син Мік. Раніше Мік Шумахер залишив "Феррарі" — команду, де королем був його батько.

У Instagram Мік запостив фото з Міхаелем і написав: "З днем народження, найкращий тату. Люблю тебе".

Нагадаємо, що сам Міхаель Шумахер не з’являється на публіці вже дев’ять років. Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 29 грудня 2013 року впав, катаючись на лижах. Шумахер отримав тяжку черепно-мозкову травму і з того часу достовірної інформації про стан його здоров’я немає.

Привітала батька і донька Джина, яка зараз професійно займається кінним спортом. Дівчина розмістила в Instagram старе фото, на якому вона весело дивиться на батька в гоночному комбінезоні. "З днем народження, тату", — написала Джина, додавши: "Згадуючи наші дні у картингу".

Раніше ми писали, що машину Міхаеля Шумахера продали за шалені гроші.