Чехия — Канада: где и во сколько смотреть финал ЧМ по хоккею
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В Украине поединок будут транслировать в прямом эфире
Молодежный чемпионат мира по хоккею подходит к своему завершению. В битве за золотые медали сойдутся сборные Чехии и Канады. Ранее на молодежном ЧМ произошла самая грандиозная драка в истории хоккея.
Когда пройдет финал ЧМ-2023. Решающий поединок состоится в канадском городе Галифакс 6 января по Киеву (5 января по местному времени).
Когда начало матча. Стартовый свисток поединка Чехия — Канада прозвучит ночью в 01:30 6 января по Киеву (19:30 5 января по местному времени).
Где смотреть матч Чехия — Канада. В Украине в прямом эфире финал молодежного чемпионата мира по хоккею можно будет посмотреть на телеканале XSPORT.
Кто фаворит. Эксперты букмекерских контор уверены, что шансы хозяев турнира стать чемпионами мира значительно выше, чем у европейцев. Котировки на основное время: победа Канады — 1.39, ничья — 5.90, победа Чехии — 6.10. Котировки на чемпионство: Канада — 1.22, Чехия — 4.30.
Титулы. Сборная Канады — самая титулованная в мире. За всю историю чемпионатов мира канадцы завоевали 34 комплекта наград: "золото" — брали 19 раз, "серебро" — 10, "бронза" — 5. "Кленовые листья" — действующие чемпионы мира.
Чехи самостоятельной командой выступают лишь с 1994 года. В 2000 и 2001 году они становились чемпионами мира, а в 2005-м выиграли "бронзу".
Ранее в Канаде нашли мертвым 18-летнего российского хоккеиста.