Чехія — Канада: де і в скільки дивитись фінал ЧС з хокею

В Україні поєдинок транслюватимуть у прямому ефірі

Молодіжний чемпіонат світу з хокею підходить до завершення. У битві за золоті медалі зійдуться збірні Чехії та Канади. Раніше на молодіжному ЧС сталася найграндыозныша бійка в історії хокею.

Коли пройде фінал ЧС-2023. Вирішальний поєдинок відбудеться у канадському місті Галіфакс 6 січня за Києвом (5 січня за місцевим часом).

Коли початок матчу. Стартовий свисток поєдинку Чехія — Канада прозвучить вночі о 01:30 6 січня за Києвом (19:30 5 січня за місцевим часом).

Де дивитись матч Чехія — Канада. В Україні у прямому ефірі фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею можна буде переглянути на телеканалі XSPORT.

Хто фаворит. Експерти букмекерських контор впевнені, що шанси господарів турніру стати чемпіонами світу значно вищі, ніж у європейців. Котирування на основний час: перемога Канади – 1.39, нічия – 5.90, перемога Чехії – 6.10. Котирування на чемпіонство: Канада – 1.22, Чехія – 4.30.

Титули. Збірна Канади — найтитулованіша у світі. За всю історію чемпіонатів світу канадці здобули 34 комплекти нагород: "золото" — брали 19 разів, "срібло" — 10, "бронза" — 5. "Кленові листя" — діючі чемпіони світу.

Чехи самостійною командою виступають лише з 1994 року. У 2000 і 2001 році вони ставали чемпіонами світу, а в 2005-му виграли "бронзу".

Раніше в Канаді знайшли мертвим 18-річного російського хокеїста.