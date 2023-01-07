Обидчика Кличко застрелили в ресторане: как это было

Корри Сандерс прикрывал дочь и погиб от шальной пули

В далекой Претории 7 января 1966 года родился боксер, который за три с половиной минуты уничтожил Владимира Кличко. Так позорно наш чемпион никогда не проигрывал.

Корри Сандерс вырос в ЮАР, имел хорошую любительскую карьеру – 180 побед в 191 бою. Однако из-за апартеида спортсмены ЮАР не могли участвовать в престижных международных турнирах, поскольку страна пребывала под санкциями. Поэтому после учебы Корри пошел работать в полицию Претории.

Когда санкции были сняти Сандерс вернулся в бокс и начал профессиональную карьеру. До боя с Кличко он выигрывал чемпионский титул по версии WBU, который высоко котировался в 1990-х годах.

Однако в 2003 году карьера Корри Сандерса была на закате. Все ждали, что южноафриканец станет очередной легкой жертвой Кличко. Но Корри просто уничтожил украинца. После того, как в начале второго раунда Кличко четвертый раз упал, рефери остановил бой.

Шальная пуля

Увы, судьба Корри Сандерса сложилась трагично. 22 сентября 2012 года в пригороде Претории семья Сандерса отмечала день рождения племянника. В этот момент в ресторан ворвались грабители. Они начали беспорядочную стрельбу и Корри, прикрывая дочь, получил две шальные пули — в живот и руку. Боксера не спасли.

"Мы будем помнить Корри как великого человека как на ринге, так и за его пределами. Он был великим бойцом с большим сердцем, который всегда представлял бокс с положительной стороны", – так отреагировали на гибель Сандерса братья Кличко.