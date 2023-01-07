Кривдника Кличка застрелили в ресторані: як це було

Коррі Сандерс прикривав дочку і загинув від випадкової кулі

У далекій Преторії 7 січня 1966 року народився боксер, який за три з половиною хвилини знищив Володимира Кличка. Так ганебно наш чемпіон ніколи не програвав.

Коррі Сандерс виріс у ПАР, мав хорошу аматорську кар’єру — 180 перемог у 191 бою. Проте через апартеїд спортсмени ПАР не могли брати участь у престижних міжнародних турнірах, оскільки країна перебувала під санкціями. Тому після навчання Коррі пішов працювати до поліції Преторії.

Коли санкції було знято, Сандерс повернувся в бокс і почав професійну кар’єру. До бою з Кличком він вигравав чемпіонський титул за версією WBU, який високо котирувався у 1990-х роках.

Однак у 2003 році кар’єра Коррі Сандерса була на спаді. Усі чекали, що південноафриканець стане черговою легкою жертвою Кличка. Але Коррі просто знищив українця. Після того, як на початку другого раунду Кличко вчетверте впав, рефері зупинив бій.

Випадкова куля

На жаль, доля Коррі Сандерса склалася трагічно. 22 вересня 2012 року в передмісті Преторії сім’я Сандерса відзначала день народження племінника. У цей момент у ресторан увірвалися грабіжники. Вони почали безладну стрілянину і Коррі, прикриваючи дочку, отримав дві випадкові кулі — в живіт і руку. Боксера не врятували.

"Ми пам’ятатимемо Коррі як велику людину як на рингу, так і за її межами. Він був великим бійцем з великим серцем, який завжди представляв бокс з позитивного боку", — так відреагували на загибель Сандерса брати Клички.