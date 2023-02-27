Его здесь нет: появились новости о здоровье Шумахера

Легендарный гонщик получил тяжелую травму, катаясь на лыжах

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал новости о здоровье Михаэля Шумахера. А также высказался о его сыне. Ранее Мик Шумахер покинул "Феррари" — команду, где королем был его отец.

"Я был тронут тем фактом, что Мик Шумахер был назван в честь человека, от достижений которого Михаэль был в полном восторге: и это не кто иной, как Мик Дуэн. И причина, по которой меня это тронуло, заключается в том, что нелегко осознать, что твой отец не может быть частью семью – он рядом, но его здесь нет.

Меня тронуло то, как Мик демонстрировал свое сострадание и говорил о своем отце в ходе сезона, который складывался для него не слишком хорошо", – приводит слова Джордана "Чемпионат".

Напомним, что именно в команде Эдди Джордана в 1991 году Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1.

Михаэль Шумахер не появляется на публике вот уже девять лет. Семикратный чемпион мира в Формуле‑1 29 декабря 2013 года упал, катаясь на лыжах. Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор достоверной информации о его здоровье нет.

Ранее мы писали, что машину Михаэля Шумахера продали за сумасшедшие деньги. Также рассказывали, как дети поздравили Михаэля с днем рождения.