Його тут немає: з’явилися новини про здоров’я Шумахера

Легендарний гонщик отримав тяжку травму, катаючись на лижах

Колишній власник команди Формули-1 Едді Джордан розповів новини про здоров’я Міхаеля Шумахера. А також висловився про його сина. Раніше Мік Шумахер залишив "Феррарі" — команду, де королем був його батько.

"Я був зворушений тим фактом, що Мік Шумахер був названий на честь людини, від досягнень якої Міхаель був у повному захваті: і це не хто інший, як Мік Дуен. І причина, через яку мене це зворушило, полягає в тому, що нелегко усвідомити, що твій батько не може бути частиною сім’ї — він поруч, але його тут немає.

Мене зворушило те, як Мік демонстрував своє співчуття і говорив про свого батька в ході сезону, який складався для нього не надто добре", — наводить слова Джордана "Чемпіонат".

Нагадаємо, що саме у команді Едді Джордана у 1991 році Міхаель Шумахер дебютував у Формулі-1.

Міхаель Шумахер не з’являється на публіці вже дев’ять років. Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 29 грудня 2013 року впав, катаючись на лижах. Шумахер отримав тяжку черепно-мозкову травму і з того часу достовірної інформації про його здоров’я немає.

Раніше ми писали, що машину Міхаеля Шумахера продали за шалені гроші. Також розповідали, як діти привітали Міхаеля з днем народження.