Формула-1: расписание сезона, составы команд, фавориты
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Представление самого крутого гоночного чемпионата
В 2023 году пройдет 74-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1. Гонщики и команды борются за титулы чемпиона мира среди пилотов и чемпиона мира среди конструкторов. Титул будет защищать Макс Ферстаппен.
Стартует сезон 5 марта в Бахрейне, а финиширует 26 ноября в Абу-Даби.
Команды и пилоты
- "Альфа Ромео": Чжоу Гуаньюй (Китай), Валттери Боттас (Финляндия).
- "Альфа Таури": Ник де Врис (Нидерланды), Юки Цунода (Япония).
- "Альпин": Пьер Гасли (Франция), Эстебан Окон (Франция).
- "Астон Мартин": Фернандо Алонсо (Испания), Лэнс Стролл (Канада).
- "Феррари": Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс-мл (Испания).
- "Хаас": Кевин Магнуссон (Дания), Нико Хюлькенберг (Германия).
- "Макларен": Ландо Норрис (Великобритания), Оскар Пиастри (Австралия).
- "Мерседес": Льюис Хэмилтон (Великобритания), Джордж Расселл (Великобритания).
- "Ред Булл": Макс Ферстаппен (Нидерланды), Серхио Перес (Мексика).
- "Уильямс": Александр Албон (Таиланд), Логан Сарджент (США).
Календарь
- Гран-при Бахрейна — 5 марта
- Гран-при Саудовской Аравии — 19 марта
- Гран-при Австралии — 2 апреля
- Гран-при Азербайджана — 30 апреля
- Гран-при Майами - 7 мая
- Гран-при Эмилии-Романьи — 21 мая
- Гран-при Монако - 28 мая
- Гран-при Испании — 4 июня
- Гран-при Канады — 18 июня
- Гран-при Австрии — 2 июля
- Гран-при Великобритании - 9 июля
- Гран-при Венгрии — 23 июля
- Гран-при Бельгии — 30 июля
- Гран-при Нидерландов — 27 августа
- Гран-при Италии — 3 сентября
- Гран-при Сингапура — 17 сентября
- Гран-при Японии — 24 сентября
- Гран-при Катара — 8 октября
- Гран-при США — 22 октября
- Гран-при Мехико — 29 октября
- Гран-при Сан-Паулу — 5 ноября
- Гран-при Лас-Вегаса — 18 ноября
- Гран-при Абу-Даби — 26 ноября
Фавориты у букмекеров
- Макс Ферстаппен — 1.71
- Шарль Леклер — 8
- Льюис Хэмилтон — 11
Кстати, "Телеграф" сообщал, что российскую команду вышвырнули из легендарных автогонок.
Ранее экс-босса Формулы-1 настигла карма из-за любви к путину. Функционером заинтересовалась британская полиция.