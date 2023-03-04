Формула-1: расписание сезона, составы команд, фавориты

Представление самого крутого гоночного чемпионата

В 2023 году пройдет 74-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1. Гонщики и команды борются за титулы чемпиона мира среди пилотов и чемпиона мира среди конструкторов. Титул будет защищать Макс Ферстаппен.

Стартует сезон 5 марта в Бахрейне, а финиширует 26 ноября в Абу-Даби.

Команды и пилоты

"Альфа Ромео": Чжоу Гуаньюй (Китай), Валттери Боттас (Финляндия).

"Альфа Таури": Ник де Врис (Нидерланды), Юки Цунода (Япония).

"Альпин": Пьер Гасли (Франция), Эстебан Окон (Франция).

"Астон Мартин": Фернандо Алонсо (Испания), Лэнс Стролл (Канада).

"Феррари": Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс-мл (Испания).

"Хаас": Кевин Магнуссон (Дания), Нико Хюлькенберг (Германия).

"Макларен": Ландо Норрис (Великобритания), Оскар Пиастри (Австралия).

"Мерседес": Льюис Хэмилтон (Великобритания), Джордж Расселл (Великобритания).

"Ред Булл": Макс Ферстаппен (Нидерланды), Серхио Перес (Мексика).

"Уильямс": Александр Албон (Таиланд), Логан Сарджент (США).

Календарь

Гран-при Бахрейна — 5 марта Гран-при Саудовской Аравии — 19 марта Гран-при Австралии — 2 апреля Гран-при Азербайджана — 30 апреля Гран-при Майами - 7 мая Гран-при Эмилии-Романьи — 21 мая Гран-при Монако - 28 мая Гран-при Испании — 4 июня Гран-при Канады — 18 июня Гран-при Австрии — 2 июля Гран-при Великобритании - 9 июля Гран-при Венгрии — 23 июля Гран-при Бельгии — 30 июля Гран-при Нидерландов — 27 августа Гран-при Италии — 3 сентября Гран-при Сингапура — 17 сентября Гран-при Японии — 24 сентября Гран-при Катара — 8 октября Гран-при США — 22 октября Гран-при Мехико — 29 октября Гран-при Сан-Паулу — 5 ноября Гран-при Лас-Вегаса — 18 ноября Гран-при Абу-Даби — 26 ноября

Фавориты у букмекеров

Макс Ферстаппен — 1.71

Шарль Леклер — 8

Льюис Хэмилтон — 11

Кстати, "Телеграф" сообщал, что российскую команду вышвырнули из легендарных автогонок.

Ранее экс-босса Формулы-1 настигла карма из-за любви к путину. Функционером заинтересовалась британская полиция.