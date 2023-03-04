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Формула-1: расписание сезона, составы команд, фавориты

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Формула-1: расписание сезона, составы команд, фавориты Новость обновлена 04 марта 2023, 16:51

Представление самого крутого гоночного чемпионата

В 2023 году пройдет 74-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1. Гонщики и команды борются за титулы чемпиона мира среди пилотов и чемпиона мира среди конструкторов. Титул будет защищать Макс Ферстаппен.

Стартует сезон 5 марта в Бахрейне, а финиширует 26 ноября в Абу-Даби.

Команды и пилоты

  • "Альфа Ромео": Чжоу Гуаньюй (Китай), Валттери Боттас (Финляндия).
  • "Альфа Таури": Ник де Врис (Нидерланды), Юки Цунода (Япония).
  • "Альпин": Пьер Гасли (Франция), Эстебан Окон (Франция).
  • "Астон Мартин": Фернандо Алонсо (Испания), Лэнс Стролл (Канада).
  • "Феррари": Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс-мл (Испания).
  • "Хаас": Кевин Магнуссон (Дания), Нико Хюлькенберг (Германия).
  • "Макларен": Ландо Норрис (Великобритания), Оскар Пиастри (Австралия).
  • "Мерседес": Льюис Хэмилтон (Великобритания), Джордж Расселл (Великобритания).
  • "Ред Булл": Макс Ферстаппен (Нидерланды), Серхио Перес (Мексика).
  • "Уильямс": Александр Албон (Таиланд), Логан Сарджент (США).

Календарь

  1. Гран-при Бахрейна — 5 марта
  2. Гран-при Саудовской Аравии — 19 марта
  3. Гран-при Австралии — 2 апреля
  4. Гран-при Азербайджана — 30 апреля
  5. Гран-при Майами - 7 мая
  6. Гран-при Эмилии-Романьи — 21 мая
  7. Гран-при Монако - 28 мая
  8. Гран-при Испании — 4 июня
  9. Гран-при Канады — 18 июня
  10. Гран-при Австрии — 2 июля
  11. Гран-при Великобритании - 9 июля
  12. Гран-при Венгрии — 23 июля
  13. Гран-при Бельгии — 30 июля
  14. Гран-при Нидерландов — 27 августа
  15. Гран-при Италии — 3 сентября
  16. Гран-при Сингапура — 17 сентября
  17. Гран-при Японии — 24 сентября
  18. Гран-при Катара — 8 октября
  19. Гран-при США — 22 октября
  20. Гран-при Мехико — 29 октября
  21. Гран-при Сан-Паулу — 5 ноября
  22. Гран-при Лас-Вегаса — 18 ноября
  23. Гран-при Абу-Даби — 26 ноября

Фавориты у букмекеров

  • Макс Ферстаппен — 1.71
  • Шарль Леклер — 8
  • Льюис Хэмилтон — 11

Кстати, "Телеграф" сообщал, что российскую команду вышвырнули из легендарных автогонок.

Ранее экс-босса Формулы-1 настигла карма из-за любви к путину. Функционером заинтересовалась британская полиция.

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#Формула-1