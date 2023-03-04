Формула-1: розклад сезону, склади команд, фаворити

Презентація найкрутішого гоночного чемпіонату

У 2023 році пройде 74-й чемпіонат світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гонщики та команди борються за титули чемпіона світу серед пілотів та чемпіона світу серед конструкторів. Титул захищатиме Макс Ферстаппен.

Стартує сезон 5 березня у Бахрейні, а фінішує 26 листопада в Абу-Дабі.

Команди та пілоти

"Альфа Ромео": Чжоу Гуаньюй (Китай), Валттері Боттас (Фінляндія).

"Альфа Таурі": Нік де Вріс (Нідерланди), Юкі Цунода (Японія).

"Альпін": П’єр Гаслі (Франція), Естебан Окон (Франція).

"Астон Мартін": Фернандо Алонсо (Іспанія), Ленс Стролл (Канада).

"Феррарі": Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс-мол (Іспанія).

"Хаас": Кевін Магнусон (Данія), Ніко Хюлькенберг (Німеччина).

"Макларен": Ландо Норріс (Великобританія), Оскар Піастрі (Австралія).

"Мерседес": Льюїс Хемілтон (Великобританія), Джордж Рассел (Великобританія).

"Ред Булл": Макс Ферстаппен (Нідерланди), Серхіо Перес (Мексика).

"Уільямс": Олександр Албон (Таїланд), Логан Сарджент (США).

Календар

Гран-прі Бахрейну — 5 березня Гран-прі Саудівської Аравії — 19 березня Гран-прі Австралії — 2 квітня Гран-прі Азербайджану — 30 квітня Гран-прі Майамі — 7 травня Гран-прі Емілії-Романьї — 21 травня Гран-прі Монако — 28 травня Гран-прі Іспанії — 4 червня Гран-прі Канади — 18 червня Гран-прі Австрії — 2 липня Гран-прі Великобританії — 9 липня Гран-прі Угорщини — 23 липня Гран-прі Бельгії — 30 липня Гран-прі Нідерландів — 27 серпня Гран-прі Італії — 3 вересня Гран-прі Сінгапуру — 17 вересня Гран-прі Японії — 24 вересня Гран-прі Катару. Гран-прі США — 22 жовтня Гран-прі Мехіко — 29 жовтня Гран-прі Сан-Паулу — 5 листопада Гран-прі Лас-Вегаса — 18 листопада Гран-прі Абу-Дабі — 26 листопада

Фаворити у букмекерів

Макс Ферстаппен — 1.71

Шарль Леклер — 8

Льюїс Хемілтон — 11

До речі, "Телеграф" повідомляв, що російську команду викинули з легендарних автоперегонів.

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