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Формула-1: розклад сезону, склади команд, фаворити

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Формула-1: розклад сезону, склади команд, фаворити Новина оновлена 04 березня 2023, 16:51

Презентація найкрутішого гоночного чемпіонату

У 2023 році пройде 74-й чемпіонат світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гонщики та команди борються за титули чемпіона світу серед пілотів та чемпіона світу серед конструкторів. Титул захищатиме Макс Ферстаппен.

Стартує сезон 5 березня у Бахрейні, а фінішує 26 листопада в Абу-Дабі.

Команди та пілоти

  • "Альфа Ромео": Чжоу Гуаньюй (Китай), Валттері Боттас (Фінляндія).
  • "Альфа Таурі": Нік де Вріс (Нідерланди), Юкі Цунода (Японія).
  • "Альпін": П’єр Гаслі (Франція), Естебан Окон (Франція).
  • "Астон Мартін": Фернандо Алонсо (Іспанія), Ленс Стролл (Канада).
  • "Феррарі": Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс-мол (Іспанія).
  • "Хаас": Кевін Магнусон (Данія), Ніко Хюлькенберг (Німеччина).
  • "Макларен": Ландо Норріс (Великобританія), Оскар Піастрі (Австралія).
  • "Мерседес": Льюїс Хемілтон (Великобританія), Джордж Рассел (Великобританія).
  • "Ред Булл": Макс Ферстаппен (Нідерланди), Серхіо Перес (Мексика).
  • "Уільямс": Олександр Албон (Таїланд), Логан Сарджент (США).

Календар

  1. Гран-прі Бахрейну — 5 березня
  2. Гран-прі Саудівської Аравії — 19 березня
  3. Гран-прі Австралії — 2 квітня
  4. Гран-прі Азербайджану — 30 квітня
  5. Гран-прі Майамі — 7 травня
  6. Гран-прі Емілії-Романьї — 21 травня
  7. Гран-прі Монако — 28 травня
  8. Гран-прі Іспанії — 4 червня
  9. Гран-прі Канади — 18 червня
  10. Гран-прі Австрії — 2 липня
  11. Гран-прі Великобританії — 9 липня
  12. Гран-прі Угорщини — 23 липня
  13. Гран-прі Бельгії — 30 липня
  14. Гран-прі Нідерландів — 27 серпня
  15. Гран-прі Італії — 3 вересня
  16. Гран-прі Сінгапуру — 17 вересня
  17. Гран-прі Японії — 24 вересня
  18. Гран-прі Катару.
  19. Гран-прі США — 22 жовтня
  20. Гран-прі Мехіко — 29 жовтня
  21. Гран-прі Сан-Паулу — 5 листопада
  22. Гран-прі Лас-Вегаса — 18 листопада
  23. Гран-прі Абу-Дабі — 26 листопада

Фаворити у букмекерів

  • Макс Ферстаппен — 1.71
  • Шарль Леклер — 8
  • Льюїс Хемілтон — 11

До речі, "Телеграф" повідомляв, що російську команду викинули з легендарних автоперегонів.

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#Формула 1