Формула-1: розклад сезону, склади команд, фаворити
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Презентація найкрутішого гоночного чемпіонату
У 2023 році пройде 74-й чемпіонат світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гонщики та команди борються за титули чемпіона світу серед пілотів та чемпіона світу серед конструкторів. Титул захищатиме Макс Ферстаппен.
Стартує сезон 5 березня у Бахрейні, а фінішує 26 листопада в Абу-Дабі.
Команди та пілоти
- "Альфа Ромео": Чжоу Гуаньюй (Китай), Валттері Боттас (Фінляндія).
- "Альфа Таурі": Нік де Вріс (Нідерланди), Юкі Цунода (Японія).
- "Альпін": П’єр Гаслі (Франція), Естебан Окон (Франція).
- "Астон Мартін": Фернандо Алонсо (Іспанія), Ленс Стролл (Канада).
- "Феррарі": Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс-мол (Іспанія).
- "Хаас": Кевін Магнусон (Данія), Ніко Хюлькенберг (Німеччина).
- "Макларен": Ландо Норріс (Великобританія), Оскар Піастрі (Австралія).
- "Мерседес": Льюїс Хемілтон (Великобританія), Джордж Рассел (Великобританія).
- "Ред Булл": Макс Ферстаппен (Нідерланди), Серхіо Перес (Мексика).
- "Уільямс": Олександр Албон (Таїланд), Логан Сарджент (США).
Календар
- Гран-прі Бахрейну — 5 березня
- Гран-прі Саудівської Аравії — 19 березня
- Гран-прі Австралії — 2 квітня
- Гран-прі Азербайджану — 30 квітня
- Гран-прі Майамі — 7 травня
- Гран-прі Емілії-Романьї — 21 травня
- Гран-прі Монако — 28 травня
- Гран-прі Іспанії — 4 червня
- Гран-прі Канади — 18 червня
- Гран-прі Австрії — 2 липня
- Гран-прі Великобританії — 9 липня
- Гран-прі Угорщини — 23 липня
- Гран-прі Бельгії — 30 липня
- Гран-прі Нідерландів — 27 серпня
- Гран-прі Італії — 3 вересня
- Гран-прі Сінгапуру — 17 вересня
- Гран-прі Японії — 24 вересня
- Гран-прі Катару.
- Гран-прі США — 22 жовтня
- Гран-прі Мехіко — 29 жовтня
- Гран-прі Сан-Паулу — 5 листопада
- Гран-прі Лас-Вегаса — 18 листопада
- Гран-прі Абу-Дабі — 26 листопада
Фаворити у букмекерів
- Макс Ферстаппен — 1.71
- Шарль Леклер — 8
- Льюїс Хемілтон — 11
До речі, "Телеграф" повідомляв, що російську команду викинули з легендарних автоперегонів.
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