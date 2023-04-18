"Бавария" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Ответный поединок состоится в Германии

В среду, 19 апреля, состоится ответный четвертьфинальный матч "Бавария" — "Манчестер Сити". В первом матче, который состоялся в Англии, Горожане сделали большой шаг к полуфиналу (3:0). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Манчестер Сити".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра между мюнхенцами и манкунианцами пройдет в Германии на стадионе "Альянц Арена", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны для просмотра видео голов, а также лучшие моменты поединка.

"Манчестер Сити" - "Бавария". Смотреть видео голов и обзор матча

"Бавария" недавно сменила тренера, которым сейчас является Томас Тухель, и хотя это помогло вернуться на первое место в немецкой Бундеслиге, клуб выбыл из Кубка Германии. Команда одержал одну победу в четырех последних матчах во всех турнирах.

Тем временем, "Манчестер Сити" по-прежнему претендует на три трофея в Лиге чемпионов, английской Премьер-лиге и Кубке Англии. Коллектив Пепа Гвардиолы не знает поражений 14 поединков кряду при 10 победах в последних играх.

В еще одном матче вечера сыграют "Интер" и "Бенфика". С полным составом участников 1/4 финала и возможными парами полуфинала можно ознакомиться у на сайте "Телеграф".

Напомним, "Бавария" прошла в 1/8 финала ПСЖ, тогда как "Манчестер Сити" разобрался с немецким "РБ Лейпциг".