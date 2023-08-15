Кринж дня: паралимпийцу с ампутированными руками вручили наручные часы (фото)

Испанский паравелосипедист Рикардо Тен получил в подарок наручные часы. Ему их вручили в качестве презента за выдающееся выступление на чемпионате мира, который проходит в Глазго (Шотландия),

Как пишет источник, Тен стал триумфатором чемпионата мира.

По ходу соревнований он завоевал шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую). В качестве дополнительной награды организаторы вручили ему наручные часы.

Интересно, что Рикардо выступал в классе С1, предназначенной для людей с "тяжёлыми" нарушениями.

На профессиональном уровне испанец также занимается плаванием (участвовал в пяти Паралимпийских играх). В раннем детстве Рикардо случайно дотронулся высоковольтной линии электропередач, вследствие чего ему ампутировали обе руки и левую ногу. Он получил ожоги 75% тела.

Ранее "Телеграф" писал, что Министерство молодежи и спорта Украины добавило футболистов сборной Украины Михаила Мудрика и Илью Забарного в перечень атлетов, которые нарушили обязательства по возвращению на родину по завершении спортивного мероприятия.