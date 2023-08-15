Кринж дня: паралімпійцю з ампутованими руками вручили наручний годинник (фото)

Іспанський паравелосипедист Рікардо Тен отримав у подарунок наручний годинник. Йому їх вручили як презент за видатний виступ на чемпіонаті світу, який проходить у Глазго (Шотландія),

Як пише джерело, Тен став тріумфатором чемпіонату світу.

Під час змагань він завоював шість медалей (три золоті, дві срібні та одну бронзову). Як додаткова нагорода організатори вручили йому наручний годинник.

Цікаво, що Рікардо виступав у класі С1, призначеної для людей з "важкими" порушеннями.

На професійному рівні іспанець також займається плаванням (взяв участь у п’яти Паралімпійських іграх). У ранньому дитинстві Рікардо випадково доторкнувся до високовольтної лінії електропередач, внаслідок чого йому ампутували обидві руки і ліву ногу. Він отримав опіки 75% тіла.

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