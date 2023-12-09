Действующий чемпион Украины снялся с чемпионата

У клуба накопились долги перед командой

Киевский баскетбольный клуб "Будивельник" снял себя с участия в чемпионате Суперлиги Favbet. На сегодняшний день этот клуб самый титулованный в Украине.

О своем решении "Строитель" официально уведомил Федерацию баскетбола Украины. На сайте также опубликован документ-обращение.

В письме к ФБУ сказано, что "Будивельник" потерял спонсорскую поддержку и не имеет собственного финансирования. У клуба есть задолженности перед игроками и администрацией. Поэтому, чтобы не увеличивать свои долги, баскетбольный клуб решил снять себя с соревнований.

Известно, что "Будивельник" — это действующий чемпион Украины, который занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги Favbet. На счету у игроков 10 побед в 13 матчах. На прошедшей неделе в Днепре команда Дмитрия Забирченко выиграли три матча, в том числе нанеся первое поражение в сезоне Днепра.

"Будивельник" также считается самым титулованным баскетбольным клубом в Украине, 11-кратным чемпионом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спортсменам из России и Беларуси разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже. При этом МОК ыдвинул ряд условий.