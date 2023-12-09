Чинний чемпіон України знявся з чемпіонату

У клубу накопичилися борги перед командою

Київський баскетбольний клуб "Будівельник" зняв себе з участі у чемпіонаті Суперліги Favbet. На сьогоднішній день цей клуб найтитулованіший в Україні.

Про своє рішення "Будівельник" офіційно повідомив Федерацію баскетболу України. На сайті також опубліковано документ-звернення.

У листі до ФБУ сказано, що "Будівельник" втратив спонсорську підтримку та не має власного фінансування. Клуб має заборгованості перед гравцями та адміністрацією. Тому, щоб не збільшувати свої борги, баскетбольний клуб вирішив зняти себе зі змагань.

Відомо, що "Будівельник" — це чинний чемпіон України, який посідає друге місце у турнірній таблиці Суперліги Favbet. На рахунку гравців 10 перемог у 13 матчах. Минулого тижня у Дніпрі команда Дмитра Забірченка виграли три матчі, у тому числі завдавши першої поразки у сезоні Дніпра.

"Будівельник" також вважається найтитулованішим баскетбольним клубом в Україні, 11-кратним чемпіоном.

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