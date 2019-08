Леклер об аварии на Гран-при Венгрии: Мне нужно извлекать уроки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, повредивший болид в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии, раскритиковал себя за аварию назвал её неприемлемой. Монегаск подчеркнул, что ему пора извлекать уроки из ошибок.

«Мне очень повезло, что я смог продолжить квалификацию. Я очень должен поблагодарить команду. Ошибка была совершенно необязательной. Я допустил две ошибки на двух Гран-при. Одну из них можно было принять, но сегодняшняя стала неприемлемой. Я мог просто остаться в стене. Мне нужно извлекать уроки. Нужно понять, почему это происходит и работать над этим. С другой стороны, в третьем сегменте всё получилось очень хорошо. Конечно, мы отстаём на полсекунды и это не то место, где бы мы хотели быть, но в целом я остался доволен кругом», — приводит слова Леклера Crash.

Amazingly, @Charles_Leclerc was back out in Q2 - and faster than his @ScuderiaFerrari teammate!#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Q3pQV597KN

— Formula 1 (@F1) 3 августа 2019 г.