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Воскресенье, 04.08.2019
Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Квалификация Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
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Леклер об аварии на Гран-при Венгрии: Мне нужно извлекать уроки

Леклер об аварии на Гран-при Венгрии: Мне нужно извлекать уроки
00:54 Сегодня Телеграф ua.tribuna

Новости спорта: Напарник Себастьяна Феттеля повредил свой болид и благодарит команду за исправление его ошибки.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, повредивший болид в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии, раскритиковал себя за аварию назвал её неприемлемой. Монегаск подчеркнул, что ему пора извлекать уроки из ошибок.

«Мне очень повезло, что я смог продолжить квалификацию. Я очень должен поблагодарить команду. Ошибка была совершенно необязательной. Я допустил две ошибки на двух Гран-при. Одну из них можно было принять, но сегодняшняя стала неприемлемой. Я мог просто остаться в стене. Мне нужно извлекать уроки. Нужно понять, почему это происходит и работать над этим. С другой стороны, в третьем сегменте всё получилось очень хорошо. Конечно, мы отстаём на полсекунды и это не то место, где бы мы хотели быть, но в целом я остался доволен кругом», — приводит слова Леклера Crash.

Ранее сообщалось, пилот «Феррари» Себастьян Феттель не удивился отличной форме «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Венгрии.

Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен также поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди

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Формула-1, Ferrari, Гран При Венгрии, Ф1, Шарль Леклер.
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