Леклер об аварии на Гран-при Венгрии: Мне нужно извлекать уроки

Новости спорта: Напарник Себастьяна Феттеля повредил свой болид и благодарит команду за исправление его ошибки.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, повредивший болид в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии, раскритиковал себя за аварию назвал её неприемлемой. Монегаск подчеркнул, что ему пора извлекать уроки из ошибок.

«Мне очень повезло, что я смог продолжить квалификацию. Я очень должен поблагодарить команду. Ошибка была совершенно необязательной. Я допустил две ошибки на двух Гран-при. Одну из них можно было принять, но сегодняшняя стала неприемлемой. Я мог просто остаться в стене. Мне нужно извлекать уроки. Нужно понять, почему это происходит и работать над этим. С другой стороны, в третьем сегменте всё получилось очень хорошо. Конечно, мы отстаём на полсекунды и это не то место, где бы мы хотели быть, но в целом я остался доволен кругом», — приводит слова Леклера Crash.

Ранее сообщалось, пилот «Феррари» Себастьян Феттель не удивился отличной форме «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Венгрии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен также поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди