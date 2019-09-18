Вольф признался, почему Ферстаппен не оказался в Mercedes

Команда "Mercedes" после окончания карьеры Нико Росберга перед сезоном 2017 года пыталась подписать ныне первого пилота "Red Bull" Макса Ферстаппена, который еще со времен выступления в молодежной команде "быков" в 2014 был интересен немецким боссам. О причинах срыва контракта рассказал руководитель "серебряных стрел" Тото Вольф.
По словам Вольфа, команда "Red Bull" в 2014 году сумела предоставить голландцу место для развития, позволяя ему совершать ошибки, в том числе и в "Torro Rosso". Одной из таких, напомнил Вольф, стала авария с Риккардо в Азербайджане. Руководитель "Mercedes" посетовал на отсутствие молодежной структуры для воспитания юниоров, поскольку команда была нацелена исключительно на победы в гонках и чемпионатах.
Вольф сказал, что он очень хочет, чтобы "новый Макс" выступал за "Mercedes", однако тот самый настоящий Макс Ферстаппен появился для команды в неподходящее время. Кроме этого, руководитель немецкой команды добавил, что уже несколько ребят успешно проходят тренировочную команду и в будущем могут стать большими звездами.
Напомним, в эти выходные пройдет 15-й этап Чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Сингапура.
Макс Ферстаппен в этом сезоне выиграл два Гран-при Австрии и Германии и еще 3 раза был на подиуме.
Ранее сообщалось, предыдущие этапы Гран-при Бельгии и Гран-при Италии выиграли монегасец Шарль Леклер на Ferrari.