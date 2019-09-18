Вольф признался, почему Ферстаппен не оказался в Mercedes

Новости спорта:Руководитель "Mercedes" раскрыл настоящие причины, почему не удалось в свое время подписать первого пилота Red Bull.

Команда "Mercedes" после окончания карьеры Нико Росберга перед сезоном 2017 года пыталась подписать ныне первого пилота "Red Bull" Макса Ферстаппена, который еще со времен выступления в молодежной команде "быков" в 2014 был интересен немецким боссам. О причинах срыва контракта рассказал руководитель "серебряных стрел" Тото Вольф.

По словам Вольфа, команда "Red Bull" в 2014 году сумела предоставить голландцу место для развития, позволяя ему совершать ошибки, в том числе и в "Torro Rosso". Одной из таких, напомнил Вольф, стала авария с Риккардо в Азербайджане. Руководитель "Mercedes" посетовал на отсутствие молодежной структуры для воспитания юниоров, поскольку команда была нацелена исключительно на победы в гонках и чемпионатах.

Вольф сказал, что он очень хочет, чтобы "новый Макс" выступал за "Mercedes", однако тот самый настоящий Макс Ферстаппен появился для команды в неподходящее время. Кроме этого, руководитель немецкой команды добавил, что уже несколько ребят успешно проходят тренировочную команду и в будущем могут стать большими звездами.

Напомним, в эти выходные пройдет 15-й этап Чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Сингапура.

Макс Ферстаппен в этом сезоне выиграл два Гран-при Австрии и Германии и еще 3 раза был на подиуме.

Ранее сообщалось, предыдущие этапы Гран-при Бельгии и Гран-при Италии выиграли монегасец Шарль Леклер на Ferrari.