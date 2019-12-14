Боттас оценил прошедший сезон Формулы-1

Новости спорта:Валттери Боттас считает, что минувший сезон стал лучшим в его карьере.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что минувший сезон стал лучшим в его карьере. Вместе с тем финн подчеркнул, что ему необходимо прибавлять.

«Команде за сезон можно поставить девять баллов из десяти. Это было близко к идеалу, но я не могу поставить десять, так как прогрессировать нужно всегда. Что касается меня, то сезон-2019 — пока что лучший в моей карьере. Это касается и скорости в гонках и среднего темпа. Я бы поставил себе восемь баллов из десяти. Определённо, могу пилотировать лучше.

Я прибавил в стабильности и стал лучше в этом плане, чем в предыдущие годы. Но мне нужно научиться пилотировать одинаково хорошо на всех типах трасс и в любые погодные условия.

В этом необходимо прогрессировать. Стабильность на протяжении всего сезона зависит от множества деталей и я не могу назвать какой-то конкретный фактор", — приводит слова Боттаса Crash.