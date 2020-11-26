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У гонщика на полном ходу отвалился руль (видео)

У гонщика на полном ходу отвалился руль (видео)
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

На прошлых выходных на легендарной трассе "Гиа" состоялся 67-й в истории Гран-при Макао, который известен своими гонками в разных классах машин. В этом году из-за пандемии коронавируса в основном на трассе сражались местные спортсмены.

Гонщик "взял на абордаж" машину соперника во время заезда: удивительный момент попал на видео

Сумасшедший эпизод произошел в заезде класса "Туринг". Гонщик из Макао Чеанг Кин Санг на Mini Cooper S угодил в нелепую ситуацию. Прямо во время соревнований у него отвалился руль. Пилот не растерялся, сбросил скорость, прошел несколько поворотов и надел руль самостоятельно, продолжив борьбу в гонке. В финальном протоколе Чеанг Кин Сан занял 12-е место.

Видео инцидента:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как собака решила погоняться с болидами Формулы-1 в Турции.

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Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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