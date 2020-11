У гонщика на полном ходу отвалился руль (видео)

На прошлых выходных на легендарной трассе "Гиа" состоялся 67-й в истории Гран-при Макао, который известен своими гонками в разных классах машин. В этом году из-за пандемии коронавируса в основном на трассе сражались местные спортсмены.

Сумасшедший эпизод произошел в заезде класса "Туринг". Гонщик из Макао Чеанг Кин Санг на Mini Cooper S угодил в нелепую ситуацию. Прямо во время соревнований у него отвалился руль. Пилот не растерялся, сбросил скорость, прошел несколько поворотов и надел руль самостоятельно, продолжив борьбу в гонке. В финальном протоколе Чеанг Кин Сан занял 12-е место.

Видео инцидента:

Perhaps the most awkward moment of the 2020 #MacauGP (att: steering wheel) pic.twitter.com/76Ipdkqqso

— Sergio Fonseca (@SergioFonseca8) November 22, 2020