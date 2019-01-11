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Черкасские Мавпы уступили Запорожью с рекордом результативности

Черкасские Мавпы уступили Запорожью с рекордом результативности
08:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Запорожье победило на выезде Черкасские Мавпы в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 105: 98.

Чемпионы Украины Черкасские Мавпы потерпели поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, во второй раз в сезоне уступив Запорожью (ранее команды обменялись выездными победами). Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Первая половина поединка прошла практически в равной борьбе. На старте гости пытались захватить игровое преимущество, пошли в небольшой отрыв. Однако слишком разогнаться хозяева не позволили. После стартовой четверти соперников были почти идентичные показатели с результативности. Хозяева лишь вдвое превзошли соперников по передачам. При этом запорожцы все же на четыре очка перевесили Черкассы.

Во второй четверти Мавпы стали чаще атаковать кольцо гостей. Они превзошли гостей по реализации двух и трехочковых. Запорожцы при этом увеличили преимущество под щитами - 27:20. В итоге разница в счете сократилась до одного очка.

Третья 10-минутка существенных изменений в ход поединка не внесла. Команды продолжали обмен выпадами. Итогом такого обмена стало двухочковое преимущество в счете Мавп перед заключительной четвертью.

Американский защитник гостей Трент установил новый рекорд результативности (39 очков)

Однако уже в начале заключительной части матча усилиями Трента и Киндала запорожцы вышли вперед на 8 очков. Гости из всех сил старались не отдавать больше преимущество. Впрочем при чрезвычайной поддержке трибун хозяева постоянно сокращали отставание. Результативная атака Коукли уменьшила разницу до двух очков в середине заключительной четверти. Эта малая дистанция оказалась слишком сложной для преодоления. Мавпы несколько раз подбирались к равновесию, и гости снова и снова шли вперед. За несколько минут до конца игрового времени два подряд точных трехочковых Мироненко, казалось, отправили хозяев в нок-даун. Максим Михельсон сразу среагировал тайм-аутом. Однако спасти поединок так и не удалось.

Запорожье получило 10-ю победу в чемпионате Украины, вернувшись на вершину турнирной таблицы.

«Черкасские Мавпы» – «Запорожье» 98:105 (25:29, 18:15, 26:23, 29:38)

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (2 + 4 передачи), Кольченко (22), Отверченко 21 + 7 подборов, Ткаченко 7, Чумаков – старт; Коукли 25 + 12 подборов + 4 передачи, Янг 18 + 12 передач + 5 потерь, Никс 3 + 3 блок-шота, Воевода, Руслов, Арнетт

«Запорожье»: Холтон 16 + 6 подборов, Кондраков 11 + 4 передачи, Мироненко 14, Хилл 10 + 10 подборов + 2 блок-шота + 4 потери, Прессли 8 – старт; Трент 39 + 6 подборов + 2 блок-шота, Буц 4, Тарасенко 2, Овдеенко 1, Теряник

Черкасские Мавпы следующий поединок также играют дома - 12 января против Николаева. Запорожье в тот же день играть на выезде против Киев-Баскета.

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Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, БК Черкасские мавпы, ФБУ, БК Запорожье.
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