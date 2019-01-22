Лейкерс Михайлюка хочет усилиться звездным баскетболистом

Новости спорта: Руководство Лос-Анджелеса намерено усилиться несколькими игроками Уорриорз.

Лейкерс намерены заполучить центрового Голден Стэйт Демаркуса Казинса, сообщает Bleacher Report.

Руководство "озерников" планирует совершить сделку будущим летом.

Кроме того, клуб из Лос-Анджелеса планирует усилиться еще двумя игроками Уорриорз - Кевина Дюранта и Клэя Томпсона.

Напомним, что Казинс пропустил около года, причиной чему послужил разрыв ахиллового сухожилия. После выздоровления он сыграл два матча, набрав 22 очка, сделав 5 подборов и совершив 8 ассистов.

Напомним, что в крайнем матче Лейкерс дома уступили Голден Стейт.