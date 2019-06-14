Назван лучший игрок финальной серии NBA

Новости спорта: Кавай Ленард признан MVP финальной серии НБА.

Американский баскетболист, игрок Торонто Кавай Ленард Рэпторс стал MVP финальной серии НБА.

Стоит отметить, что данная Номинация уже покорялась Ленарду, когда он играл за Сан-Антонио.

В истории НБА в финальной серии лишь три исполнителя становились MVP с разными командами: Карим Абдул-Джаббар (Милуоки, Лейкерс), Леброн Джеймс (Майами, Кливленд) и Кавай Ленард (Сан-Антонио, Торонто).

Стоит отметить, что Ленард провел достаточно уверенный шестой поединок. Он может похвастаться 22 очками (7 из 16 с игры), 6 подборами, 3 передачами, 2 перехватами, 1 блок-шотом и 2 потерями.

Напомним, ранее сообщалось, что Торонто, в шестом матче серии НБА, обыграл Голдэн Стэйт, и впервые в истории стал чемпионом.