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Пятница, 14.06.2019
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Назван лучший игрок финальной серии NBA

Назван лучший игрок финальной серии NBA
08:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Кавай Ленард признан MVP финальной серии НБА.

Американский баскетболист, игрок Торонто Кавай Ленард Рэпторс стал MVP финальной серии НБА.

Стоит отметить, что данная Номинация уже покорялась Ленарду, когда он играл за Сан-Антонио.

В истории НБА в финальной серии лишь три исполнителя становились MVP с разными командами: Карим Абдул-Джаббар (Милуоки, Лейкерс), Леброн Джеймс (Майами, Кливленд) и Кавай Ленард (Сан-Антонио, Торонто).

Стоит отметить, что Ленард провел достаточно уверенный шестой поединок. Он может похвастаться 22 очками (7 из 16 с игры), 6 подборами, 3 передачами, 2 перехватами, 1 блок-шотом и 2 потерями.

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Напомним, ранее сообщалось, что Торонто, в шестом матче серии НБА, обыграл Голдэн Стэйт, и впервые в истории стал чемпионом.

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Баскетбол, НБА, MVP, БК Торонто, Новости баскетбола, Кавай Ленард.
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