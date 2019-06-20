Молодежная сборная Украины по баскетболу разгромила Словакию на турнире в Киеве

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С 20 по 22 июня в Киеве проходит международный турнир, в котором принимают участие молодежные сборные Украины, Грузии, Словакии, а также юниорская сборная Украины. Матчи проходят в СК «Меридиан».

В рамках первого игрового дня сборная Украины U-18 сыграла с командой Грузии U-20, в другом матче сыграли молодежные сборные Украины и Словакии.

Юниоры пытались сопротивляться старшим соперникам. Хозяева паркета достойно играли в трех четвертях из четырех. Рывок грузин во второй четверти стал определяющим. В итоге Грузия победила со счетом 72:56.

Грузия U-20 - Украина - U-18 56:72 (10:15, 8:24, 22:19, 16:14)

Украина U-18: Тыртишник 11 Фреш-Стаханов 9, Ковляр 6 + 3 передачи - 4 потери + 2 перехвата, Шульга 9 + 10 подборов + 2 перехвата, Заяц 8 + 4 передачи - 4 потери , Роздобудько 6 + 4 подбора - 4 потери, Сидорук 5, Радченко 2.

Позже на площадку СК «Меридиан» вышли молодежные сборные Украины и Словакии. На этот раз хозяева паркета провели мощный матч, не дав сопернику шансов у одной четверти. Как результат - 83:54.

Украина U-20 - Словакия - U-20 83:54 (26:16, 15:11, 23:15, 19:12)

Украина: Войналович - 13 Грицак - 11 + 5 подборов + 3 перехвата, Титов - 7 + 6 подборов + 2 перехвата, Козак - 5 + 4 передачи, Сорочан - 4 - старт, Мельник - 8 + 5 подборов, Головчик - 6, Логинов - 6 + 4 подбора, Коваль - 6 + 5 подборов, Лукьян - 5, Бондаренко - 4 + 6 передач, Чмиренко - 4, Клевзуник - 2, Емец - 2.