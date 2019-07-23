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Днепр попал в посев квалификации Кубка Европы ФИБА

Днепр попал в посев квалификации Кубка Европы ФИБА
12:08 Сегодня Телеграф БК Днепр

Новости спорта: В список потенциальных соперников днепрян вошли 5 клубов.

БК Днепр попал в число сеяных предстоящей квалификации Кубка Европы ФИБА, отмечает сайт Федерации баскетбола Украины.

Список возможных соперников днепрян составили Борисфен (Беларусь), Раховичи (Косово), Борас Баскет (Швеция), Берое (Болгария) и Тарту (Эстония).

Всего в регулярном сезоне Кубка Европы будут принимать участие 32 команды в пределах 8 групп. Помимо Днепра, в регулярный чемпионат может попасть Киев-Баскет, если проиграет во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

В регулярном чемпионате Суперлиги минувшего сезона Днепр занял 3-е место в турнирной таблице, но в полуфинале соревнований проиграл будущему чемпиону страны Химику (2:3 по сумме пяти встреч).

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Баскетбол, БК Днепр, ФИБА, Новости баскетбола.
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