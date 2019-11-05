Левски - Днепр: анонс матча 3-го тура Кубка ФИБА

Новости спорта:Завтра, 6 ноября, в столице Болгарии, Софии, Днепр попытается добыть первую победу в нынешнем розыгрыше Кубке ФИБА.

Днепр после двухстартовых поединков находится на дне турнирной таблицы. Подопечные Журавлева сначала уступили в украинском дерби Киев-Баскету, а во втором в овертайме на выезде проиграли Цмоки-Минск.

На это раз играть опять придется на выезде. Клубу из Днепра нужно равняться на Киев-Баскет, команда Багатскиса на собственном примере показала, что вице-чемпион Болгарии не такая уж и сильная команда, обыграв его в Софии 83:76.

Левски без проблем идет в чемпионате Болгарии. На счету софийского клуба пять побед в пяти матчах. Обыгрываю они соперников в среднем на 30 очков. Однако это, скорее, показатель слабости первенства страны, а не силы оппонента украинского клуба.

За Левски выступает американец Брендон Янг, в минувшем сезоне он стал лучшим по результативности и передачам в Черкасских Мавпах, есть много игроков сборной Болгарии, однако даже такой расклад не должен помешать украинцам добыть важную победу.