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Левски - Днепр: анонс матча 3-го тура Кубка ФИБА

Левски - Днепр: анонс матча 3-го тура Кубка ФИБА
14:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Завтра, 6 ноября, в столице Болгарии, Софии, Днепр попытается добыть первую победу в нынешнем розыгрыше Кубке ФИБА.

Днепр после двухстартовых поединков находится на дне турнирной таблицы. Подопечные Журавлева сначала уступили в украинском дерби Киев-Баскету, а во втором в овертайме на выезде проиграли Цмоки-Минск.

На это раз играть опять придется на выезде. Клубу из Днепра нужно равняться на Киев-Баскет, команда Багатскиса на собственном  примере показала, что вице-чемпион Болгарии не такая уж и сильная команда, обыграв его в Софии 83:76.

Левски без проблем идет в чемпионате Болгарии. На счету софийского клуба пять побед в пяти матчах. Обыгрываю они соперников в среднем на 30 очков. Однако это, скорее, показатель слабости первенства страны, а не силы оппонента украинского клуба.

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За Левски выступает американец Брендон Янг, в минувшем сезоне он стал лучшим по результативности и передачам в Черкасских Мавпах, есть много игроков сборной Болгарии, однако даже такой расклад не должен помешать украинцам добыть важную победу. 

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Суперлига, БК Днепр, Новости спорта, Новости баскетбола, Кубок ФИБА, БК Левски.
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