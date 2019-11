Энтони Дэвис может сменить клуб в NBA

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис намекнул на то, что может покинуть "озерных" и перебраться в Чикаго Буллз.

"В следующем году я стану свободным агентом. Посмотрим", - заявил Дэвис, отвечая на вопрос болельщиков.

Lakers star Anthony Davis on possibility of playing for hometown Chicago Bulls in future: “I mean, I am a free agent next year ... but we will see.” pic.twitter.com/Y377w1AlAQ