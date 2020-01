Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)

Вчера вечером легенда НБА Коби Брайант погиб в результате падения вертолета.

Нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса эта новость шокировала. В сеть попало видео, на котором Джеймс покидает самолет «Лейкерс» в слезах:

LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIP pic.twitter.com/YcX03uhSOZ

— Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) January 26, 2020