Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)

Вчера вечером легенда НБА Коби Брайант погиб в результате падения вертолета.
Нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса эта новость шокировала. В сеть попало видео, на котором Джеймс покидает самолет «Лейкерс» в слезах:
LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIP pic.twitter.com/YcX03uhSOZ
— Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) January 26, 2020
Вчера, 26 января, мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы.