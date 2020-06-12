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В честь Коби Брайанта выпустят баскетбольный мяч

В честь Коби Брайанта выпустят баскетбольный мяч
10:26 Сегодня Телеграф ua-football.com
Обновлено: 10:32 Сегодня
Компания Spalding почтит память легенды баскетбола Коби Брайанта.

Мяч в честь Брайанта в ограниченных количествах поступит в продажу 15 июня. Его отличительными чертами будут автограф спортсмена и характерный окрас под змеиную кожу в честь прозвища Коби - Черная Мамба.

Напомним, Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс и двукратного олимпийского чемпиона также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Ранее Коби Брайант был посмертно награжден премией Эмми.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Спалдинг.

Автор:

Телеграф
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