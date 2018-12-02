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Гвоздик - Стивенсон: онлайн трансляция боя

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Гвоздик - Стивенсон: онлайн трансляция боя
00:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Бой за титул чемпиона WBC между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном.

В ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке состоится бой за звание чемпиона мира между обладателем титула Адонисом Стивенсоном и претендентом Александром Гвоздиком.

ГВОЗДИК vs СТИВЕНСОН

Александр Гвоздик впервые получит шанс драться за звание чемпиона мира (до 79,4 кг) по версии WBC, и сделает это на главном ринге в Канаде. В Квебэке 31-летний украинец будет драться против 41-летнего Адониса Стивенсона, который обещает отправить соперника в нокаут.

Напомним, за день до боя боксеры успешно уложились в лимит весовой категории. Бой Гвоздик - Стивенсон покажут в Украине.

Бой пройдет в Квебеке на арене Videotron Centre (до 20 тысяч зрителей).


Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой

Гвоздика ждет непростой бой, поскольку Адонис Стивенсон является топовым боксером, несмотря на свой возраст.

В активе Гвоздика 15 побед в 15 боях (12 нокаутов), у 41-летнего уроженца Гаити - 31 бой, 1 поражение (в 2010-м году), 1 ничья и 24 досрочные победы.

Поддерживать своего друга в бою будет абсолютный чемпион мира Александр Усик чемпион мира Василий Ломаченко, которому через неделю боксировать против Педрасы.

Лучшие нокауты Гвоздика и Стивенсона

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В ночь с субботы на воскресенье в 01:20 на канале Интер зрители увидят бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

А в 05:00 в эфире Интера чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям Тайсона Фьюри. Их встреча состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

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Адонис Стивенсон

"Я – король полутяжелого веса. Я – линейный чемпион. Разве есть сейчас кто-то еще, кто мог бы похвастаться этим? Я владею этим званием шесть лет, я завоевал его. Я – король. И я готов к бою с любым из чемпионов: Артуром Бетербиевым, Саулем Альваресом, Дмитрием Биволом. Я готов драться с любым чемпионом. Я надеюсь на объединение титулов".

БУКМЕКЕРЫ

По мнению букмекеров фаворитом в запланированном на 1 декабря боксерском поединке является украинец Александр Гвоздик. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Ставки на победу Александра Гвоздика принимаются с коэффициентом 1.79 (79 копеек на каждую поставленную гривну), на выигрыш Стивенсона - 2.0. На ничью коэффициент составляет 26.0.

Напомним, "временный" чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к поединку против "полноценного" чемпиона мира канадца Адониса Стивенсона в октябре. Украинский боксер работал в тренировочном лагере в Окснарде (Калифорния, США) под руководством нового наставника - знаменитого американца Тедди Атласа. 

Специалист, который помог Кассу Д'Амато открыть миру молодого Майка Тайсона. Однако с будущей легендой бокса Атлас расстался со скандалом. Он чуть не пристрелил Тайсона, который приставал к его племяннице и после конфликта больше его не тренировал.

Зато Атлас продуктивно поработал с несколькими другими известными тяжеловесами - американцами Майклом Мурером, Шенноном Бриггсом, Кирком Джонсоном и россиянином Александром Поветкиным.

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