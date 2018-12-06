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Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру

Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру
08:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский абсолютный чемпион в тяжелом весе рассказал, когда повесит перчатки на гвоздь.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, после чего намерен завершить карьеру.

“Я буду делать то, что делаю до тех пор, пока прет, пока я чувствую, что это мне нравится.

Как только я увижу где-то издали, что огонек становится меньше и его нужно раздувать, то, думаю, стоит задуматься о том, чтобы закончить. И находить какой-то другой род деятельности, который будет также меня вдохновлять.

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Я буду ждать сигнала от Всевышнего. Абсолютное доминирование в супертяжелом весе будет сигналом о том, что я могу сказать и себе, и фанатам, и тем людям, которые смотрят бокс слова благодарности за поддержку. После этого можно спокойно уйти”,- заявил Усик.

Стоить добавить, что вчера Усик был номинирован известным британским изданием BBC на звание Спортсмен года.

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Напомним, Александр является абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, в этом году завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и успел защитить его в бою против Тони Белью. После чего британец уже успел отправиться на заслуженную пенсию.

Накануне инсайдерской информацией о том, что Усик может провести свой следующий поединок против Энтони Джошуа поделился промоутер Тайсона Фьюри.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью.
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